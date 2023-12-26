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Общество 26 декабря 2023 22:00

Казань приобрела для микрорайона «Салават Купере» автобус–«гармошку»

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Казань приобрела сдвоенный белорусский автобус–«гармошку». Его планируют запустить на маршрут до микрорайона «Салават Купере». Об этом сообщил на пресс-коференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Расстояние большое, населения много, а везет такой автобус почти в два раза больше, чем обычный», – рассказал глава Миндортранса.

По его словам, новый автобус приобретен по программе государственной транспортной лизинговой компании.

#общественный транспорт
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