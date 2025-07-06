Казань приняла Всероссийскую спортивно-патриотическую эстафету «От Победы к Победе!»

Фото: пресс-служба Комитета физической культуры и спорта Казани

В субботу, 5 июля, в казанском парке имени Урицкого прошла Всероссийская спортивно-патриотическая эстафета «От Победы к Победе!», посвященная 80-летию Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией.

В церемонии открытия участие приняли депутат Государственного Совета Татарстана Марат Бариев, заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов, заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ленар Гарифуллин, российский космонавт Юрий Лончаков, руководитель исполкома регионального отделения движения «Офицеры России» Юрий Матюшкин, олимпийская чемпионка по фехтованию 1976 года Валентина Никонова, мастер спорта международного класса Артем Косов, а также организаторы акции – Виталий Горичев и Роман Цветков.

Фото: пресс-служба Комитета физической культуры и спорта Казани

Летчик-космонавт, Герой России Юрий Лончаков заметил, что массовый спорт способен объединить людей, а также помогает задуматься о подвиге предков.

«Мы хотим через самый демократичный, популярный вид массового спорта объединить россиян вокруг наших традиционных исторических ценностей, показать всему миру, что мы помним подвиги и гордимся своими героическими предками. Многие сегодня пытаются переписать историю России, особенно – историческую роль СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Мы не позволим этого сделать. Вторая важная задача – следовать канве поручений Президента России Владимира Путина о популяризации массового спорта и здорового образа жизни», – заявил космонавт.

О проведении патриотической акции в Китае рассказал руководитель спортивного клуба «Беги сквозь мир», организатор эстафеты Роман Цветков. По его словам, в Китае также готовятся встретить Вечный огонь.

«Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы зажечь первый в Поднебесной Вечный огонь на территории парка Лугоуцяо под Пекином. Для этого создали в Китае оргкомитет, куда пригласили известных общественных деятелей и представителей власти. Мы обратились к организаторам празднования 80-го юбилея освобождения Китая от японских захватчиков с просьбой поддержать нашу инициативу. Убежден, что вместе мы сделаем так, чтобы к 3 сентября – моменту визита нашего Президента Владимира Путина в Китай и его встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином – Вечный огонь был готов к зажжению лидерами наших стран от частички Вечного огня из Александровского сада», – подчеркнул Цветков.

Участники эстафеты пробежали 1418 метров – по числу дней Великой Отечественной войны. После завершения участники и почетные гости почтили память героев, погибших на войне, минутой молчания и возложили цветы у мемориала.

Фото: пресс-служба Комитета физической культуры и спорта Казани

Эстафета началась в Москве 24 июня, в день годовщины первого парада Победы. После Казани патриотическая эстафета пройдет в Нижнекамске (7 июля) и Набережных Челнах (9 июля).

Фото: пресс-служба Комитета физической культуры и спорта Казани

Фото: пресс-служба Комитета физической культуры и спорта Казани

Акция проводится впервые при поддержке Администрации Президента России, Правительства РФ, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общероссийской организации «Офицеры России» и Российского союза спортсменов.

Цель инициативы – патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, а также сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди различных категорий граждан и групп населения страны. 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.