Казань приняла 55-й юбилейный чемпионат России по корэш

В Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» состоялся 55-й юбилейный чемпионат России по корэш. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 41 региона страны. Турнир проходил в десяти весовых категориях.

Как отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, по итогам соревнований будет сформирована сборная России.

«Поздравляю спортсменов с выходом в финал чемпионата России. Именно по итогам этих соревнований будет формироваться сборная команда страны. Особенно важно, что турнир проходит в преддверии чемпионата мира, который также состоится на нашей земле – в Татарстане», – сказал он.

На церемонии открытия также состоялось чествование титулованных спортсменов. Среди них – Раиль Нургалиев, являющийся рекордсменом с десятью титулами чемпиона России, а также Ренас Калимуллин, который одержал восемь побед на национальных первенствах.

Первый официальный чемпионат России по корэш прошел в 1959 году. За 67 лет соревнования проводились в 14 городах страны.

Особую роль в развитии этого вида спорта занимает Казань, где чемпионат проводился 31 раз. Второе место по числу турниров занимает Уфа, принимавшая соревнования семь раз.