Казань приняла 4 тыс. участников Всероссийского форума малых городов

Столица Татарстана приняла 4 тыс. участников X Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Сегодня, во второй день проведения мероприятия, в Казани собрались Председатель Правительства России Михаил Мишустин, вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко (руководитель Аппарата Правительства) и Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Цель приезда Премьер-министра – выступление на пленарной сессии юбилейного форума, носящей название «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!». Также он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Среди участников форума – представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторы, урбанисты и активную молодежь. Они обсуждают, как создавать удобные и привлекательные города, делятся лучшими практиками благоустройства и рассказывают, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Среди затронутых в рамках мероприятия тем – «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Форум организован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.