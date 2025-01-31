Казань принимает третий этап Кубка России по биатлону в категории «Мастерс»

С 31 января по 2 февраля в столице Татарстана проходит третий этап Кубка России по биатлону из мелкокалиберного оружия в категории «Мастерс» среди ветеранов. Площадкой проведения выбран лыжно-биатлонный комплекс «Мирный».

Участие в этапе Кубка России примут более 80 спортсменов в возрасте от 35 до 70 лет и старше из 21 региона страны. Также в качестве участника зарегистрирован президент Союза биатлонистов РФ Виктор Майгуров. Его визит носит официальный характер, отмечают организаторы.

Среди мужчин состязания проводятся в возрастных группах 35–39 лет, 40–44 года, 45–49 лет, 50–54 года, 55–59 лет, 60–64 года, 65–69 лет, 70 лет и старше. Среди женщин — в группах 35–42 года, 43–49 лет, 50 лет и старше.

В субботу, 1 февраля, на 10.30 намечен старт гонок на 10 километров в категориях М60–64, Ж35–42, Ж43–49 и на 8 километров в категориях М65–69, М70+, Ж50+.

В 13.00 начнутся гонки на 12,5 километра в категориях М35–39, М40–44, М45–49 и на 10 километров в категориях М50–54, М55–59.

В воскресенье, 2 февраля, в 10.00 начнется спринт на 7,5 километра в категориях М35–39, М40–44, М45–49 и на 6 километров в категориях М50–54, М55–59.

На 12.30 намечено начало спринта на 6 километров в категориях М60–64, Ж35–42, Ж43–49 и на 4,5 километров в категориях М65–69, М70+, Ж50+.