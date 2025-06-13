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Общество 13 июня 2025 16:27

Казань принимает делегации из Конго и Лаоса на форуме министров образования

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Казань принимает делегации из Конго и Лаоса на форуме министров образования
Фото предоставлено Министерством земельных и имущественных отношений РТ

В Казани завершается III Международный форум министров образования «Формируя будущее». В рамках него в столицу Татарстана прибыли делегации из Демократической Республики Конго и Лаосской Народной-Демократической Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

По программе мероприятий их сопровождают министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров и заместитель министра Рустем Шамеев. Демократическую Республику Конго на Форуме представляет министр высшего и университетского образования Мари-Терез Сомбо Аянне Сафи Мукуна, а Лаосскую Народно-демократическую Республику – Министерство образования и спорта в лице Вице-министра Киттипханх Даравон и генерального директора по международному сотрудничеству Саклокхам Силинтхон.

Фото предоставлено Министерством земельных и имущественных отношений РТ

В рамках форума делегации посетили пленарное заседание и деловые мероприятия программы, провели встречи с представителями Министерства просвещения России, посетили КНИТУ-КАИ и инженерный лицей при нем, лицей №11 Советского района, обменялись опытом со специалистами Татарстана в сферах образования, педагогики, обеспечения учебной инфраструктуры.

«Обе делегации высоко оценили гостеприимство нашего города и богатую культурную программу, подготовленную для наших уважаемых гостей. Их визит стал еще одним шагом в укреплении дружественных отношений между Татарстаном и иностранными партнерами. Уверен, что форум "Формируя Будущее" способствует развитию взаимовыгодных проектов не только в сфере образования, но и в смежных направлениях», – рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев.

Организаторами форума выступили Министерство просвещения России, Правительство Республики Татарстан и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».

#форум #Конго #азат кадыров #минземимущество рт
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