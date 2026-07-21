Казань примет звезд BMX-фристайла на Чемпионате России

Фото: minmol.tatarstan.ru

26 июля в экстрим-парке «УРАМ» пройдет Альфа-Банк Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине «парк». Лучшие райдеры со всей России сойдутся в битве за чемпионский титул, чтобы продемонстрировать публике программу трюков мирового уровня.

Расписание обещает быть насыщенным: в 15:00 за победу начнут бороться девушки, в 17:00 гостей ждет торжественное открытие, а уже в 17:10 стартуют мужские финалы. Организаторы приготовили для зрителей шоу, где напряжение спортивной дуэли сочетается с филигранной техникой исполнения сложнейших элементов.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов подчеркнул, что развитие экстремальных видов спорта и создание передовой инфраструктуры остаются ключевыми задачами региона. Проведение престижного национального турнира в Казани вновь подтверждает репутацию республики как одного из ведущих спортивных центров России. Глава ведомства выразил уверенность, что уникальная энергетика парка «УРАМ» подарит незабываемые впечатления как болельщикам, так и самим спортсменам, которым предстоит покорять трассы, демонстрируя волю, смелость и виртуозное мастерство.

Президент Федерации велосипедного спорта России Олег Сиенко отметил, что национальный чемпионат служит яркой площадкой, где лидеры BMX-фристайла раскрывают свой потенциал, превращая технические трюки в настоящее искусство. Он особо выделил уникальную архитектуру парка «УРАМ» и поблагодарил руководство Татарстана за пристальное внимание к развитию велоспорта и всестороннюю поддержку турнира.