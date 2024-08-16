Казань примет завершающий этап чемпионата России по пляжному волейболу

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В столице Татарстана с 23 по 25 августа на базе Центра пляжных видов спорта «Динамо» состоится X (последний перед финалом) этап чемпионата России по пляжному волейболу. Об этом сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Участниками турнира являются 23 пары волейболисток и 32 пары волейболистов, которые представляют различные российские команды, а также Кубу и Беларусь.

За команду «Динамо-Татарстан» выступают следующие пары: Виктор Марков — Глеб Дешин, Самат Миначетдинов — Илья Волков, Ульяна Аппалонова — Дарья Воротинцева, Анастасия и Мария Павловы.

Татарстанские спортсмены представляют волейбольные клубы «Динамо-Ак Барс» и «Зенит-Казань», Федерацию пляжного волейбола РТ. Помимо них, на чемпионате с динамовским обществом связаны команды «Динамо-Водный стадион» (Москва) и «Динамо» (Анапа).

Расписание, результаты и трансляции состязаний будут представлены на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Финал чемпионата России по пляжному волейболу пройдет с 5 по 8 сентября в Анапе Краснодарского края.