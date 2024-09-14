Казань примет заключительный этап конкурса учителей родного языка

С 16 по 21 сентября столица Татарстана будет принимать заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Организуют мероприятие Министерство просвещения РФ и Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации.

Конкурс нацелен на выявление и распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей родного языка и воспитателей, реализующих основные образовательные программы на родном языке, а также на их поддержку и поощрение.

В этом году конкурс проводится уже в третий раз, в нем принимают участие учителя и воспитатели 79 регионов страны, а также члены жюри, представители министерств и институтов развития образования. В предыдущие годы мероприятие принимали Пятигорск в Ставропольском крае и Черкесск в Карачаево-Черкесии.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 16 сентября в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Для участников будут организованы выставки.

На следующий день, 17 сентября, стартуют конкурсные испытания на базе казанского полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». На них будут состязаться 79 педагогов из разных субъектов Федерации. Жюри конкурса в течении пяти дней оценит конкурсантов по итогам таких испытаний, как «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс».

В ходе испытания «Методическая мастерская» педагоги продемонстрируют свои профессиональные компетенции жюри и учительскому сообществу, проведут вводный урок родного языка для школьников, не владеющих этим языком, а также организуют внеурочное мероприятие со школьниками. На «Мастер-классе» они должны будут продемонстировать эффективность собственной педагогической методики.

На этой же площадке 18 сентября состоится церемония открытия номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». При этом конкурсные испытания для 33 воспитателей пройдут на базе детского сада №99 Ново-Савиновского района Казани.

По итогам конкурсов «Медиавизитка», «Методическая мастерская» и «Урок» будут определены 15 лауреатов. В финале 21 сентября будут соревноваться пять учителей и пять воспитателей, после чего будут определены победители.

Торжественное закрытие конкурса состоится 21 сентября на базе Поволжского университета физкультуры и спорта с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Онлайн-трансляции торжественной церемонии и конкурсных испытаний будет доступна в официальном сообществе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» с 16 по 21 сентября.

Республику Татарстан на конкурсе будет представлять учитель родного (татарского) языка и литературы гимназии №19 Приволжского района Казани Ляйля Гарифзянова, победитель профессионального конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы — 2024».