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Казань примет встречу руководителей статистических ведомств стран БРИКС
В Казани 27 и 28 октября состоится встреча глав статистических ведомств стран БРИКС, на которой будет представлен статистический сборник 2024 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Участники встречи обсудят модернизацию статистического производства путем внедрения в статистику передовых инструментов, работу с новыми источниками данных и цифровую трансформацию этой области знания.
Особое внимание будет уделено современным требованиям к профессии статистика. По инициативе России руководители рассмотрят тему сотрудничества профессиональных и экспертных сообществ БРИКС для совершенствования коммуникации с пользователями.
С 2010 года статистические службы стран — участниц объединения выпускают статистический сборник. Он включает данные об изменении важнейших экономических и социальных индикаторов этих государств. Среди них — показатели экономической активности населения, уровня жизни, индексов цен, динамики и структуры ВВП. В этом году в работе над публикацией приняли участие новые члены БРИКС.
На встрече в Казани Росстат представит BI (Business Intelligence) платформу, созданную на основе сопоставимой официальной статистической информации, сформированной за годы издания сборника. Ее функционал должен позволить пользователям работать с табличной и визуализированной информацией, а также настраивать поиск статистических данных в соответствии со своими нуждами.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. К четырем первоначальным членам, Бразилии, России, Индии и Китаю, в 2011 году присоединилась ЮАР. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов: Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ. В статусе приглашенной страны в БРИКС находится Саудовская Аравия. С 22 по 24 октября в Казани проходил шестнадцатый по счету саммит глав государств, входящих в объединение.
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