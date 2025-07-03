Казань примет Всероссийскую спортивно-патриотическую эстафету «От Победы к Победе!»

В Казани 5 июля пройдет Всероссийская спортивно-патриотическая эстафета «От Победы к Победе!», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предстоит пробежать 1418 метров – дистанцию, символизирующую количество дней и ночей войны 1941-1945 годов.

Акция проводится впервые при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Общероссийской организации «Офицеры России» и Российского союза спортсменов.

Местом проведения соревнований станет парк им. Урицкого. Стартовать спортсмены будут у сцены, а финишировать у памятника героям, погибшим в Великой Отечественной войне.

В церемонии открытия участие примут замминистра спорта РТ Ильдар Садриев, заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Ленар Гарифуллин.

Эстафета стартовала в Москве 24 июня, в день годовщины первого Парада Победы. Из столицы участники забега принесли Вечный огонь в Ногинск, Владимир, Нижний Новгород и Чувашскую Республику. Казань же передаст эстафету в Нижнекамск (7 июля) и Набережные Челны (9 июля).

Огонь Победы будет передан участникам из Китайской Народной Республики на мосту через реку Амур, соединяющем Благовещенск с городом Хэйхэ. Акция продолжится по территории провинций, где шли бои с японскими милитаристами.

Эстафета завершится торжественными мероприятиями в Пекине при участии Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина.

Для принятия участия в эстафете необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского патриотического забега.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.