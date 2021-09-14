Казань примет Всероссийский турнир по футболу среди юношей

С 17 по 26 сентября в Казани на стадионах «Трудовые резервы» и «Электрон» пройдут Всероссийские соревнования по футболу среди юношеских сборных команд 2005 года рождения субъектов РФ и межрегиональных объединений федераций футбола РФС сезона 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба республиканской федерации.

Группу «А» составили сборные команды Урала и Западной Сибири, Дальнего Востока, «Золотого кольца», Москвы и Приволжья. В последнюю вошли в том числе и три футболиста казанского «Динамо».

Группу «Б» составили сборные команды Сибири, Южного и Северо-Кавказского федерального округов, Северо-Запада и Центра России, Московской области.

Турнир пройдет в два этапа. На групповом этапе десять команд окажутся разделены на две группы, где в однокруговом турнире разыграют места в группе. Далее в стыковых матчах с командами из другой группы они определят победителя и призеров первенства России по футболу среди юношеских сборных команд 2005 года рождения.