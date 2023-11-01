Казань примет Всероссийский слет студенческих отрядов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 8 по 12 ноября в столице Татарстана пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов, где будут подведены итоги года.

Ежегодно слет проводится осенью в разных городах страны и собирает на своей площадке активистов Российских студенческих отрядов, работодателей и партнеров. В этом году участниками события станут 2650 делегатов из 89 регионов.

Только за лето этого года в составе студотрядов сезонную работу нашли более 200 тыс. студентов. Среди них было свыше 12 тыс. представителей молодежи Татарстана из 22 городов и районов республики.

По поручению Президента РФ Владимира Путина при подготовке к трудовому семестру представители студотрядов проходят бесплатное обучение по рабочим специальностям, востребованным на современном рынке труда, с дальнейшим трудоустройством по выбранной специальности.

«В этом году студенческие отряды Татарстана празднуют 60-летний юбилей. Символично, что Всероссийский слет движения пройдет именно у нас в республике. Слет будет ориентирован на разную молодежь, с разными интересами, которых объединяет студенческие отряды. Участники не словом, а делам еще раз докажут, что они пользуются всеми возможностями и пробуют себя не только в рабочих профессиях, но и в спорте, творчестве и других направлениях», — поделился ожиданиями от мероприятия министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Помимо прочего, в рамках слета организуют Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов «#ТрудКрут». Там определят лучших молодых профессионалов по девяти категориям. Это педагогическое, строительное, сервисное, медицинское, сельскохозяйственное, производственное направления, а также проводники, трудовые отряды подростков и студенческие отряды железнодорожной отрасли в номинации «Монтер путей». Кроме того, на слете пройдут творческий фестиваль, спартакиада и кибертурнир.

Основные мероприятия примет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Частью деловой программы станут совещания, панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-завтраки с представителями работодателей и молодыми лидерами.

Участники смогут посетить выставочное пространство от партнеров и работодателей. Речь идет о госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД», российско-германской группе компаний «ЭкоНива», технологической компании VK, автомобильном заводе КАМАЗ, особой экономической зоне «Алабуга», программе развития АНО «Россия — страна возможностей», проекте социальной сети «ВКонтакте» «Другое дело».

Уже 11 ноября будут подведены итоги года и объявят лучшие отряды и региональные отделения Российских студенческих отрядов.

Организуют мероприятие Российские студенческие отряды, Правительство РТ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство по делам молодежи РТ, ОАО «РЖД», госкорпорация «Росатом» и технологическая компания VK.