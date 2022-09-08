Казань примет Всероссийский фестиваль по тхэквондо, посвященный столетию «Динамо»

Фото: «Татар-информ»

В столица Татарстана пройдет Всероссийский открытый фестиваль по тхэквондо (WTF), посвященный столетию Всероссийского общества «Динамо», столетию со дня образования Чеченской Республики и памяти первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Состоялось заседание организационного комитета по проведению этого мероприятия, в котором приняли участие представитель главы Чеченской Республики в Республике Татарстан Асламбек Бердукаев, государственный и политический деятель, член партии „Единая Россия“ Ольга Павлова, а также президент Федерации сурдолимпийских видов спорта и пара-тхэквондо Чеченской Республики Усман Дигаев и президент Федерации тхэквондо (WTF) Татарстана Рафис Мусин», — рассказал первый заместитель председателя Общества «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин.

«Все вопросы обговорили. Членами оргкомитета было принято решение провести фестиваль в декабре 2022 года в Казани», — пояснил он.

Кроме того, Гайсин отметил, что в рамках программы фестиваля запланировано проведение соревнований по сурдтхэквондо и паратхэквондо, а также состязаний в командном формате «стенка на стенку» (по пять человек в каждой команде). Фестиваль пройдет под девизом «От ограниченных возможностей к возможностям без границ».