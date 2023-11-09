Казань примет всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Элегия»

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В субботу и воскресенье, 11 и 12 ноября, в столице Татарстана состоятся всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Элегия», которые объединят представительниц 23 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отдельные категории, в которых будут разыграны медали, предусмотрены для девочек 10–12 и 12–14 лет, юниорок и женщин.

Парад закрытия состязаний и награждение команд должны начаться в 16.30 12-го числа. Турнир развернется в «Центре гимнастики», отмечает пресс-служба Минспорта РТ.

В прошлом, 2022 году соревнования привлекли 500 спортсменок, объединенных в 60 команд, из 25 регионов России. Таким образом, в этом году репрезентативность мероприятия несколько снизилась. Татарстан на турнире представляли три коллектива.