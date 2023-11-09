Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань примет всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Элегия»
В субботу и воскресенье, 11 и 12 ноября, в столице Татарстана состоятся всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Элегия», которые объединят представительниц 23 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Отдельные категории, в которых будут разыграны медали, предусмотрены для девочек 10–12 и 12–14 лет, юниорок и женщин.
Парад закрытия состязаний и награждение команд должны начаться в 16.30 12-го числа. Турнир развернется в «Центре гимнастики», отмечает пресс-служба Минспорта РТ.
В прошлом, 2022 году соревнования привлекли 500 спортсменок, объединенных в 60 команд, из 25 регионов России. Таким образом, в этом году репрезентативность мероприятия несколько снизилась. Татарстан на турнире представляли три коллектива.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»