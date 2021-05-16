Казань примет участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

30 мая в Казани на «Ак Барс Арене» стартует Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

«ЗаБег.РФ» — это крупнейший полумарафон с синхронным стартом. Ровно в 9.00 по московскому времени на старт выйдут более 100 тысяч бегунов по всей стране.

В соревновании участвуют сразу 85 городов России. По результатам забега будет названа беговая столица страны. Казань завоевала этот титул дважды: в 2017-м и 2018 годах.

Тысячи участников по всей стране одновременно стартуют в забегах на 1 км, 5 км, 10 км и 21.1 км. Самые маленькие бегуны смогут поучаствовать в забеге TIMERKIDS.

Обязательные условия для участия в соревновании — наличие медицинской справки и достижение определенного возраста.