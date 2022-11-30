Казань примет тысячу участников форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия

Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия, который пройдет в Казани с 5 по 10 декабря, соберет порядка тысячи участников, сообщил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. По его словам, в столицу Татарстана приедут ведущие иностранные и отечественные эксперты в области всемирного наследия.

Также в форуме примут участие отечественные эксперты в области всемирного наследия, представители научного сообщества, управляющие объектами Всемирного наследия, специалисты в сфере культуры, экологии, образования и религиозные деятели, рассказал Шаймиев на пресс-конференции в ТАСС.

«Возрожденные в Татарстане святыни, — «Казанский Кремль», «Остров-град Свияжск», «Болгарский музей-заповедник», которые обладают всемирной универсальной ценностью, дают возможности для обсуждения важных вопросов укрепления мира, межнационального и межконфессионального согласия, поддержания культурного диалога», – отметил Шаймиев.

Часть мероприятий планируется провести в полилингвальных комплексах «Адымнар — путь к знаниям и согласию». По мнению Шаймиева, это современная площадка для принятия новых форматов работы с детьми и молодежью, толерантной жизненной философией и гуманистическими ценностями ЮНЕСКО.

«Уверен, что в целом предстоящий форум станет продолжением диалогам между цивилизациями, культурами и народами, стремящимися к развитию духовности и уважению общих принципов мирового культурного наследия. Дорогие участники, ждем вас в тысячелетней Казани, имеющей особое значение в евразийском культурном пространстве», — заключил Шаймиев.