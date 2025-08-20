Казань примет турнир по кикбоксингу Кубок Мэра

Фото: minsport.tatarstan.ru

С 22 по 24 августа в Казани пройдет межрегиональный турнир по кикбоксингу Кубок Мэра. В рамках соревнования пройдут профессиональные поединки по правилам лиги GPRO (Grand Prix Racing Online).

«Кубок Мэра по кикбоксингу» пройдет в Казани впервые. Участие в нем примут около 200 спортсменов из Москвы, Забайкальского края и Алтайского краев, Свердловской, Самарской и Саратовской областей, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл. Место проведения соревнований: «Центр бокса и настольного тенниса» (ул. Джаудата Файзи, 2А).

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с опытом и квалификацией по кикбоксингу. В дисциплине «фулл-контакт» могут участвовать юниоры 17–18 лет, юноши 13-14 лет и 15–16 лет. В дисциплине «К1» – юниоры 17–18 лет и юноши 15–16 лет.

По итогам «Кубка мэра» будет сформирована сборная города по кикбоксингу для участия в первенстве республики Татарстан 2025 года.

Соревнования стартуют 22 августа с регистрации участников и взвешивания, после чего состоится совещание представителей команд и жеребьевка. 23 августа пройдет судейский семинар, после которого состоится торжественное открытие турнира и предварительные и полуфинальные поединки. 24 августа будут проведены финальные бои, торжественная церемония награждения победителей, а также 5 гала-боев и 3 профессиональных поединка по правилам лиги GPRO.

Кикбоксинг – контактный вид спорта, в котором объединены техники бокса и восточных единоборств: карате, тхэквондо, муай-тай. «Фулл-контакт» – дисциплина, в которой удары руками и ногами наносятся без ограничений силы, в полный контакт. К-1 – дисциплина, где спортсмены используют только ударные техники: удары руками, подсечки, пинки ногами и коленями.

«Кубок мэра Казани по кикбоксингу – это не только возможность для спортсменов показать свои навыки, но и важный шаг к популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Мы приглашаем всех желающих посетить это мероприятие, поддержать своих любимых спортсменов и стать частью праздника спорта!», – высказался о Кубке Мэра председатель Спорткомитета Исполкома Казани Линар Гарипов.