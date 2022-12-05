Оборудование из Индии, КНР и Польши покажут на Татарстанском машиностроительном форуме

С 7 по 9 декабря в Казани пройдет Татарстанский машиностроительный форум, включая специализированную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». Мероприятие состоится на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

«Форум – масштабное событие для всей машиностроительной отрасли. Одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед машиностроительным комплексом Республики Татарстан, – повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала промышленности. Форум направлен на решение задач по развитию научно-технического потенциала, импортозамещения, а также обсуждение вопросов разработки собственных технологий и инфраструктуры в области машиностроения», – заявил вице-премьер Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Он добавил, что участие в форуме примут порядка 3 тыс. человек из России и других стран. Всего запланировано 14 деловых мероприятий, B2B-встречи и выставка, на которой будет продемонстрирована работа станков в действии и впервые представлены новые разработки промышленных предприятий.

Участниками события станут представители федеральных и региональных органов власти, руководители и специалисты ведущих машиностроительных, станкостроительных и металлообрабатывающих предприятий, сотрудники научно-технических организаций, отраслевых ассоциаций.

Кроме того, на выставке продемонстрируют передовые решения модернизации российского машиностроительного комплекса. Здесь будут представлены экспозиции, посвященные станкостроительной отрасли РТ и кооперации машиностроительных и строительных предприятий.

В этом году в выставке примут участие более 70 компаний, которые представят оборудование не только российского производства, но и из Беларуси, Индии, Китая, Польши, Южной Кореи. Кроме того, компании продемонстрируют инструменты, станочную оснастку, смазочно-охлаждающие жидкости, сварочное оборудование и многое другое, что позволяет модернизировать промышленное производство, решать различные технические вопросы.

Уникальность выставки в том, что специалисты отрасли смогут увидеть энергоемкое и крупногабаритное оборудование, станки, которые будут продемонстрированы в действии.