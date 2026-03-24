Казань примет соревнования Спартакиады народов России

С 1 августа по 30 сентября 2026 года по всей стране пройдут соревнования Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов.

Турнир станет важнейшим событием спортивного календаря и ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В программе спартакиады – 43 вида спорта, участие в соревнованиях примут более 12 тысяч человек.

Республика Татарстан выступит одним из семи регионов, где пройдут состязания. Согласно утвержденному календарю, Казань примет турниры по восьми видам спорта: регби-7 (мужчины и женщины), скейтбординг, конный спорт, футбол (женщины), гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, спортивная гимнастика и пулевая стрельба.

В рамках подготовки к турниру в столицу Татарстана приехала рабочая группа Федеральной дирекции спортмероприятий. Они осмотрели объекты проведения соревнований и провели рабочее совещание с руководством Министерства спорта Республики Татарстан.

«Республика Татарстан имеет большой опыт проведения крупнейших международных и всероссийских соревнований. Спортивная инфраструктура Казани не раз подтверждала свой высокий уровень. Наша задача – подойти к организации Спартакиады максимально ответственно, чтобы создать комфортные условия для участников, тренеров и зрителей. Проведение такого масштабного турнира – это не только проверка готовности объектов, но и отличная возможность для развития спорта в регионе и популяризации здорового образа жизни» – сказал о мероприятии министр спорта РТ Владимир Леонов.

Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и является комплексным спортивным мероприятием, направленным на развитие и популяризацию летних видов спорта в стране.

Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится в Екатеринбурге, церемония закрытия – в Уфе. Соревнования в Республике Татарстан пройдут с 31 июля по 14 сентября 2026 года.