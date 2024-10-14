Казань примет соревнования по прыжкам в воду на Кубок Раиса Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 3 по 7 ноября текущего года в столице Татарстана, во Дворце водных видов спорта, состоятся международные соревнования по прыжкам в воду на Кубок Раиса РТ. Об этом сообщают организаторы события.

Среди участников состязаний будут сильнейшие российские спортсмены взрослой возрастной категории 18+. Это, в частности, трехкратный чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр Никита Шлейхер, серебряный призер Кубка мира Александр Белевцев, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, бронзовый призер чемпионата Европы Илья Молчанов, чемпионка Европы Ульяна Клюева, чемпионы России Глеб Касьянов и Григорий Иванов.

Кроме того, в соревнованиях примут участие юниоры возрастной категории 14–16 лет, а также победители и призеры первенства России в возрасте 12-13 лет.

Состязания будут проводиться среди мужчин и женщин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, с трамплина высотой 3 метра и с вышки 10 метров, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и с вышки 10 метров, в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и с вышки 10 метров. Всего планируется разыграть 26 комплектов медалей.

Ежедневно финальная часть Кубка Раиса РТ будет транслироваться в прямом эфире в сообществе Российской федерации прыжков в воду в социальной сети «ВКонтакте».

Международные соревнования по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан» проводится по правилам World Aquatics начиная с 2018 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства спорта РТ, а также Российской федерации прыжков в воду. Основными целями проведения мероприятия являются популяризация, развитие и привлечение детей к занятиям прыжками в воду.

Вход для зрителей на соревнования будет свободным. Церемония открытия пройдет 3 ноября в 15 часов. По вечерам каждый день будет проводиться церемония награждения победителей.