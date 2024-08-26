Казань примет съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС

В Казани с 28 по 30 августа состоится съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС. Мероприятие будет предварять предстоящий саммит, который пройдет в столице Татарстана в октябре. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

В фестивале примут участие 22 коллектива, среди которых диксиленды из Индии, Эфиопии, Нигерии, Бразилии, Китая, Ирана, Кубы и Турции.

В первый день фестиваля, 28 августа, в 20.00 состоится показ джазовых фильмов «Мы из джаза», «Поющие под дождем», «Привет, Долли» на открытых площадках сквера Аксенова, сада Рыбака и набережной озера Кабан.

Во второй день мероприятия, 29 августа, с 12.00 город наполнится звуками оркестров, которые будут выступать на улицах Баумана и Петербургской. Вечером гостей ждет парад диксилендов. Он пройдет с 16.00 по улице Баумана до театра Камала и от улицы Петербургской до той же конечной точки. В этот же день в 20.00 в саду Рыбака покажут фильм «В джазе только девушки», а в сквере Аксёнова – фильм «Волга-Волга».

Финальный день фестиваля, 30 августа, будет наполнен выступлениями музыкантов в парке «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевском лесу и парке Урицкого. Одна из фишек – мини-концерт джазовых коллективов в ладье на озере Кабан, прогулочном судне «Москва», двухэтажном экскурсионном автобусе и в городских трамваях. Кульминацией праздника станет выступление Сводного международного оркестра БРИКС, которое состоится в 18:00 на сцене у Центра семьи «Казан».