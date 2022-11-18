Казань примет пятый отраслевой форум по государственно-частному партнерству

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева 23 ноября этого года состоится V Отраслевой форум по государственно-частному партнерству (ГЧП). Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Форум соберет свыше 300 экспертов и участников на десяти деловых сессиях. На них будет рассказано о результатах работы Татарстана в сфере ГЧП, успешных практиках регионов, приоритетных направлениях развития механизма в текущих экономических условиях. Также состоятся экспертные дискуссияи о проектах ГЧП в спорте, дорожной инфраструктуре, здравоохранении, образовании и ЖКХ.

«Государственно-частное партнерство сегодня — это нужный инструмент прямого взаимодействия бизнеса и власти, где органы госвласти не просто выступают надзорной стороной, но и сами принимают участие в реализации проектов», — заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина.

Татарстан активно поднимается в федеральном рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. По итогам прошлого года республика поднялась с 67-го на 6-е место среди регионов России.