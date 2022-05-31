Казань примет предварительный этап волейбольного турнира Спартакиады

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко еще в ходе недавней отчетно-выборной конференции Федерации волейбола РТ анонсировал планы на проведение в августе в рамках Всероссийской Спартакиады волейбольного турнира. А сегодня он рассказал о формате и сроках этого турнира «Матч-ТВ».

«Имея бан на международные соревнования, мы имеем возможность в соревнованиях высокого уровня, которым придаётся политический и экономический вес со стороны государства, задействовать всех лучших спортсменов волейбола.

В Спартакиаде сыграют по семь сильнейших клубов мужской и женской суперлиг плюс молодежная сборная до 23 лет. То есть больше 100 сильнейших наших спортсменов. Команды отберутся в соответствии с рейтингом чемпионата России, клубы представят свои регионы.

На предварительном этапе каждый сыграет с каждым, то есть каждая команда сыграет по семь матчей. А затем суперфинал, в котором за «золото» сыграют команды, занявшие 1 – 2 места на предварительном этапе, и за «бронзу» – команды с 3 – 4 мест. У мужчин часть предварительного этапа пройдет в Казани и Новосибирске. У женщин – в Калининграде и Туле. Вторая часть предварительного этапа и финал пройдут в Москве. Сроки – у мужчин 10 – 21 августа, у женщин 17 – 27 августа», – заявил Яременко.

Яременко уточнил, что на Спартакиаде сыграют только российские волейболисты, никаких иностранцев.