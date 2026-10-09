Казань примет посвященную Державину научную конференцию

На следующей неделе, 13 и 14 октября, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоится международная конференция «Г. Р. Державин и диалектика культур». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках конференции состоятся два пленарных и пять секционных заседаний. На этот раз участниками научного форума станут более 250 докладчиков и слушателей. Наряду с учеными из ведущих научных центров России (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Рязани, Кирова, Архангельска и ряда других) в КФУ выступят и зарубежные гости из Китая, Колумбии и Киргизии.

Помимо прочего, будет организован круглый стол с участием писателей, переводчиков и журналистов. С пленарным докладом и приветствием от имени Союза переводчиков России 14 октября выступит руководитель совета по переводу с использованием языков народов России и стран СНГ при правлении данного союза Александр Поликарпов.

Традиционно в конференции будут активно участвовать сотрудники музеев, в которых ведется просветительская деятельность по изучению и популяризации жизни и многогранной деятельности Гавриила Державина. Так, 13 октября кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН Юрий Черный проведет мастер-класс по медленному чтению написанного в 1807 году послания поэта «Евгению. Жизнь Званская».

Запланирована и культурная программа, включающая выступление детского коллектива Культурного центра имени А. С. Пушкина «От ложки до гармошки» (руководитель – Наталья Миролюбова) и второй тур Конкурса чтецов произведений Г. Р. Державина «Звени, о, арфа, ты Все о Казани мне…». Конкурс проводился среди студентов ИФМК КФУ.

В конференции в качестве докладчиков, участников круглого стола и слушателей примут участие студенты, магистранты и аспиранты, а также школьные учителя.

Конференция организована при финансовой поддержке государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023–2030 годы».