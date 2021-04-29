Казань примет посвященную Центральной Азии конференцию Валдайского клуба

В Казани 20–21 мая состоится Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ее тема будет сформулирована следующим образом: «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира — совместный путь в будущее».

В конце года Валдайский клуб выпустит доклад, посвященный российской политике по отношению к постсоветскому пространству за последние тридцать лет. Конференция в Казани станет одним из ключевых интеллектуальных источников этой научной работы.

Мероприятие пройдет преимущественно офлайн, практически все гости будут участвовать лично. Оно соберет более 60 экспертов из 12 стран: России, Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Франции и Эстонии. Рабочими языками форума будут английский и русский.

С приветственным словом к участникам конференции обратится Президент Татарстана Рустам Минниханов. Среди гостей будут присутствовать заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, помощник Президента Казахстана и председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин, экс-президент Афганистана Хамид Карзай, старший советник министра иностранных дел Ирана, директор Института исследований Ирана и Евразии, экс-посол Ирана в Москве Мехди Санаи, бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, представители МИД РФ, Минэнерго РФ и другие политики и международные чиновники, а также представители организаций — партнеров Валдайского клуба.

В качестве экспертов примут участие в работе конференции старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен, научный директор Германо-российского форума Александр Рар, руководитель франко-российского Аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен, директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета Фэн Шаолэй, директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и другие специалисты.

Организаторы мероприятия отмечают, что «новый миропорядок бросает государствам новые вызовы». В этих условиях России и Центральной Азии как никогда необходим диалог о согласовании своих планов развития. Программа включает такие вопросы, как социальные последствия пандемии для России и Центральной Азии, будущее безопасности в центральноазиатском регионе, влияние изменений в мировой экономике на Россию и страны Центральной Азии, особенности российской политики в центральноазиатском регионе.

Открытие конференции, первая сессия и заключительный пункт программы — открытая дискуссия будут доступны для СМИ и широкой аудитории. Помимо прочего, они будут транслироваться на сайте клуба «Валдай». Ссылки на прямую трансляцию появятся на всех онлайн-платформах организации.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. В его заседаниях не один раз принимал участие Президент России Владимир Путин.