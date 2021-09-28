Казань примет полуфинальный турнир Кубка России по волейболу среди женщин

Сегодня определился состав трех групп полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди женщин. Казанское «Динамо-Ак Барс» примет у себя группу «В».

Матчи полуфинального этапа пройдут с 21 по 23 октября. В группе «В» «Динамо-Ак Барс» примет на своей площадке «Уралочку-НТМК» из Свердловской области, «Тулицу» из Тулы и «Спарту» из Нижнего Новгорода.

Две остальные группы сыграют в Калининграде и Москве. «Финал четырех» примет у себя «Ленинградка», в решающую стадию турнира выйдут три победителя групп.

«Динамо-Ак Барс» является действующим обладателем трофея. На предварительной стадии турнира представительницы Казани проиграли все матчи, выступая вторым составом молодежной команды, но по регламенту вышли в следующий этап из-за сборниц.

В первом туре чемпионата Суперлиги «Динамо-Ак Барс» 3 октября сыграет в Нижнем Новгороде со «Спартой».