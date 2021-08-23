Казань примет полуфинал Международного конкурса «Татар кызы 2021»

С 25 по 31 августа в Казани пройдет полуфинал Международного конкурса «Татар кызы 2021». Как сообщает PR-служба Дирекции конкурса, участницами масштабного события станут 40 полуфиналисток, представляющих 34 региона России и 6 зарубежных стран.

Для претенденток на победу подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: встреча с известными людьми, тренинги и лекции, экскурсии по главным достопримечательностям Татарстана.

Также полуфиналисток ожидает целая череда конкурсных испытаний: экспертное жюри даст оценку их интеллектуальным, творческим и кулинарным способностям. По итогам полуфинала на заключительный этап соревнований пройдут лишь 12 девушек, каждая из которых выступит от имени своего региона в финале Международного конкурса «Татар кызы 2021» в Ташкенте.

Напомним, конкурс татарской красоты «Татар кызы» зародился в 2011 году в Челябинске. Его автором и идейным вдохновителем стала председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.