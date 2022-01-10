Пианист Александр Гиндин представит в Казани золотую коллекцию фортепианной музыки

В Татарской Государственной филармонии состоится сольный концерт Александра Гиндина — одного из лучших российских пианистов современности.

В программу войдут самые известные произведения для фортепиано разных стилей: от барокко и классицизма до романтизма и музыки XX века. В этот вечер прозвучат популярные сочинения Доменико Скарлатти, Людвига ван Бетховена, Клода Дебюсси, Дмитрия Шостаковича и многих других известных композиторов.

Концерт состоится в рамках нового абонемента филармонии «Музыкальная академия». Программу представит руководитель отдела работы со слушателями Татарской филармонии Светлана Черных.

«„Музыкальная академия“ — это цикл концертов. Его главная задача — представить программу, с которой лучше всего начинать слушать классику. На грядущем концерте Александр Гиндин представит „золотую“ коллекцию фортепианной музыки, а я в свою очередь коротко и в доступной форме расскажу об авторах, стилях и самих произведениях», — поделилась Черных.

Спецсерия просветительских концертов была создана для тех, кто только знакомится с миром классической музыки. В цикл также вошли концерты «Джаз за час» (14 февраля), где слушатель совершит путешествие по стилям джаза от Спиричуэлса до джаз-рока, а также «Голоса» (29 марта), где публика познакомится с певческими голосами и инструментальными тембрами.

Сольный концерт Александра Гиндина запланирован на 16 января в 18.30. Билеты также доступны по «Пушкинской карте».