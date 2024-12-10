Казань примет первый в России фестиваль самозанятых

В Татарстане 18 декабря пройдет первый в РФ фестиваль самозанятых для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщили в Минэкономики РТ.

«Татарстан всегда отличался передовым опытом поддержки самозанятых – мы первые в стране ввели такой инструмент, как ярмарки-продажи, установили рекорд России по самому длинному торговому прилавку самозанятых, внедрили программу по выводу на маркетплейсы, постоянно проводим форумы и другие тематические мероприятия. Такой подход показывает, что самозанятость – это легко и понятно, а главное – самозанятые могут воспользоваться целым комплексом мер поддержки для развития своей бизнес-идеи», – рассказала первый заместитель министра экономики региона Наталья Кондратова.

В программе фестиваля традиционная ярмарка продукции самозанятых на первом этаже технопарка. К участию приглашаются мастера со всей республики. Ярмарка будет работать на протяжении всего фестивального дня.

В 13:00 в концертном зале пройдет показ новогоднего спектакля «Умка» от театра будущего «Трикстер» из г. Москвы. Приглашаются абсолютно все – взрослые и дети, посещение бесплатное.

С 15:00 до 17:00 для самозанятых визажистов и мастеров украшений пройдут 2 воркшопа:

Первый мастер-класс по новогоднему макияжу, а также «Битву визажистов» среди участников проведет всемирно известный визажист и постоянный участник Fashion Week - Денис Карташев. Победитель получит сертификат на 30 тыс. в магазин косметики.

Второй воркшоп пройдет для ювелиров и мастеров украшений, приглашенный спикер – владелец российского бренда украшений. Самому активному участнику воркшопа спикер вручит сертификат в магазин расходных материалов, металла и камней для ювелирного дела.

В 19:00 кульминация вечера – бесплатное выступление «Комнаты культуры», самой прослушиваемой группы года в России.

Кроме этого, в заключительной части вечера будут объявлены победители онлайн-интенсива «Я – самозанятый», участниками которого могут стать таксисты и курьеры. Они получат велосипеды и сертификаты на бесплатный бензин. Прием заявок на участие в интенсиве продлен до 15 декабря.