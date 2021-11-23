Казань примет первый российский чемпионат по профмастерству DeafSkills

С 9 по 11 декабря в Казани состоится Первый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills, участниками которого станут люди с нарушением слуха в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского общества глухих.

В профессиональных состязаниях по 26 компетенциям за победу будут бороться более 200 человек. Уровень выступления участников оценит жюри из 130 экспертов.

Соревнования пройдут на четырех площадках, организованных на базе специализированных центров по развитию компетенций «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».

В 2017 году в Казани прошли демонстрационные соревнования по десяти популярным профессиям. В 2018-м молодежная организация глухих «Успех», являющаяся российским филиалом ассоциации DeafSkills, выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого официального Национального чемпионата в России. Из-за пандемии он был перенесен на декабрь 2021 года.