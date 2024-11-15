Казань примет первый фестиваль регионального кино «Союз»

С 19 по 21 ноября в столице Татарстана на площадке Казанского государственного института культуры пройдет Первый фестиваль регионального кино России «Союз». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Патронируют событие Министерство культуры РФ, Министерство культуры РТ и Союз кинематографистов России. Организуют его Союз кинематографистов РТ и Казанский институт культуры.

Фестиваль нацелен на объединение на одной площадке лучших фильмов регионов России, которых практически невозможно увидеть в широком прокате.

На кинофоруме окажутся представлены фильмы из Якутии, Бурятии, Приморья, Заполярья, Татарстана и других регионов. Будут показаны картины знаковых режиссеров России, обещают организаторы.

В состав жюри фестиваля вошли председатели региональных отделений Союза кинематографистов России и их представители.

Открытие фестиваля намечено на 10 часов утра 19 ноября, оно пройдет в большом зале Казанского института культуры. Вход будет бесплатным.

Фестиваль планируется сделать ежегодным — «с привлечением лучших, смелых оригинальных, талантливых картин России для показа в Республике Татарстан».

В первый день фестиваля, 19 ноября, будут показаны документальный фильм «У края бездны» Максима Фадеева (2024, Мариуполь), игровые фильмы «Микулай» Ильшата Рахимова (2023, Татарстан) и «Триумф» Михаила Лукачевского (2024, Якутия).

Во второй день кинофорума, 20 ноября, состоится показ игровых фильмов «9 секунд» Олега Шторма (2024, Приморский край — Бурятия — Москва), «Снегирь» Бориса Хлебникова (2023, Мурманск), «Год рождения» Михаила Местецкого (2023, Мурманск) и «Межсезонье» Александра Ханта (2021, Екатеринбург — Москва).

В третий день, 21 ноября, будут показаны игровые картины «Последняя цена» Наура Гармелиа (2022, Россия — Абхазия), «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева (2024, Северная Осетия) и «Пришелец» Ивана Соснина (2024, Екатеринбург). В 16 часов состоится торжественное закрытие и вручение призов.