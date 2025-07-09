Казань примет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс»

Фото предоставлено организаторами чемпионата

С 25 по 29 июля в столице Татарстана состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Он проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.

Организует мероприятие Министерство просвещения РФ при поддержке Правительства России и Государственного фонда «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный оператор – Правительство РТ.

«Первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО состоится сразу по 15 востребованным компетенциям. Он станет дополнительным инструментом поддержки наших героев, о важности чего неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Участники, показавшие лучшие результаты, смогут продемонстрировать свои навыки в общем финале Национального чемпионата «Абилимпикс» и пройти стажировки у ведущих работодателей страны», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Участниками соревнований станут более 400 конкурсантов, экспертов и сопровождающих. По итогам будут отобраны 75 состязающихся, которые выступят в финале чемпионата «Абилимпикс», который намечен на октябрь текущего, 2025 года.

Фото предоставлено организаторами чемпионата

Республику Татарстан представит команда из 26 ветеранов специальной военной операции, которые будут выступать в 12 компетенциях.

«Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» завоевал признание у работодателей, экспертов и инклюзивного общества нашей страны. Это не просто соревнования, а символ стойкости, мужества и силы воли защитников. «Абилимпикс» раскрывает героев как настоящих мастеров своего дела, которые благодаря настойчивости и силе характера готовы добиваться результатов ради развития России. Уверена, что участие в чемпионате поможет ветеранам покорять новые вершины в выбранных специальностях», – заметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Состязания пройдут на площадке производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода по 15 компетенциям. Это «Веб-разработка (программирование)», «Оператор БПЛА», «Фотограф», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Резьба по дереву», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Массажист», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Электромонтаж» и «Токарные работы на станках с ЧПУ».

«Чемпионат по профессиональному мастерству – это важный этап комплексной реабилитации и социальной адаптации для участников СВО, возможность получить востребованные навыки и уверенность в профессиональном будущем. Сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся ребятам – от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение «Абилимпикс» активно включено в этот процесс. Каждый из ветеранов спецоперации должен иметь возможность реализовать свой потенциал, найти достойную работу и продолжить развитие в выбранной сфере. Ведь их опыт, дисциплина и целеустремленность – это ценный вклад в развитие нашей страны», – убежден министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото предоставлено организаторами чемпионата

Торжественная церемония открытия турнира должна состояться 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Награждение победителей будет организовано 29 июля в IT-парке имени Башира Рамеева.

«Для нас большая честь и ответственность принимать этот чемпионат. Татарстан давно стал центром крупных политических и спортивных мероприятий. Мы видим, какое внимание и заботу об участниках СВО проявляет Президент страны Владимир Владимирович Путин. И мы готовы создать все необходимые условия, чтобы наши ветераны специальной военной операции могли продемонстрировать свои навыки», – подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов.

Помимо соревновательной части, чемпионат будет включать деловую программу. В рамках последней пройдет пленарное заседание по вопросам профессионального развития ветеранов спецоперации, состоятся круглые столы о реабилитации через спорт и роли гражданского общества в поддержке участников СВО. Для соревнующихся также будут организованы профориентационные, экскурсионные и спортивные мероприятия.

В 2025 году в региональных чемпионатах по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняли участие 228 человек из 62 субъектов Российской Федерации по 43 компетенциям.