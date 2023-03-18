Казань примет один из этапов турнира среди барменов Neva International Bartender Cup

Всех барменов России и стран СНГ приглашают продемонстрировать свое мастерство, креативность и талант на конкурсе Neva International Bartender Cup 2023 с призовым фондом в 2 млн.

Этапы соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве. Ознакомиться с расписанием турнира, составом участников и промежуточными итогами можно на официальном сайте конкурса — https://nevabarcup.com.

Так, 29 марта в 12.30 в Казани в зале «Толстой» клубного отеля Korston Club Hotel по адресу: ул. Николая Ершова, 1а пройдет третий этап конкурса бартендеров Neva International Bartender Cup 2023. Участие в турнире бесплатное, а после мероприятия всех ждет дегустация ярких и незабываемых коктейлей от спонсора. В конкурсе примут участие бармены из Казани, Набережных Челнов, Саранска, Чебоксар, Уфы, Кирова, Пензы и Самары, а судить участников будут признанные мастера барменского искусства.

Соревнования пройдут в двух номинациях: «Миксология» и «Флейринг». Победители отборочных туров в каждой номинации допускаются к полуфиналу и награждаются денежными призами. Всем полуфиналистам компенсируется стоимость жилья и перелета в Санкт-Петербург.

Финал кубка продет в северной столице 30 июня. Судить финал конкурса будут президент Барменской ассоциации России Сергей Колбеев, пятикратный чемпион мира по Флейрингу Александр Штифанов и бренд-амбассадор водки Neva Виталий Заходяев.

По шесть лучших участников в каждой номинации пройдут в финал. Все участники полуфинала также награждаются наборами для приготовления коктейлей. Участник, набравший максимальное количество баллов в каждой номинации, награждается кубком Neva International Bartender Cup и денежным призом в размере 300 тыс. рублей.

Призовой фонд равняется 2 млн рублей, главный приз составляет 300 тыс. рублей. Конкурс — это более 350 участников, десять стран-участниц и аудитория в соцсетях, превышающая миллион человек.

«Привет, друзья! Конкурс для барменов пройдет в двух номинациях: флейринг и классика. География конкурса охватит РФ и СНГ. Победители унесут с собой призовой фонд 2 млн рублей!» — подчеркнул Александр Штифанов, пятикратный чемпион мира по флейрингу.

Подробности — на сайте https://nevabarcup.com.