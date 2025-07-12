Казань примет Международный салон средств обеспечения безопасности в 2026 году

Правительство России определило, какие международные выставки военной продукции пройдут в стране в 2026 и 2027 годах. Среди запланированных мероприятий – Международный салон средств обеспечения безопасности, который пройдет в Казани в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо Казани, крупные площадки будут развернуты и в других городах: в июне в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится военно-морской салон «ФЛОТ-2026», в июле-августе в Жуковском – авиационно-космический салон МАКС, в сентябре в Геленджике – гидроавиасалон с научной конференцией, а в августе 2027 года в Кубинке – форум «АРМИЯ-2027».