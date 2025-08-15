Казань примет международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура»

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2500 спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек. На этот раз среди гостей форума, помимо представителей строительных компаний, госструктур и архитекторов, будут и IT-специалисты.

Программу форума предполагается сделать насыщенной и разнообразной: пленарные заседания, тематические дискуссии, федеральный конкурс инноваций для стартапов, инженеров и IT-компаний, работающих в сфере строительства, ЖКХ и умного города.

Откроет мероприятие пленарная сессия, в которой примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Она будет посвящена цифровизации и ее влиянию на развитие городов и агломераций. На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Онлайн и очно оно объединит молодые специалистов в сфере архитектуры и урбанистики, студентов ведущих строительных вузов, представителей более чем 25 стран мира, включая страны БРИКС+, ШОС и АСЕАН. Через взаимодействие с инновационными технологиями моделирования и актуальными данными они разработают три типа общественных пространств для преобразования Иннополиса в интерактивную среду. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов.



Еще одним значимым моментом форума станет «Битва искусственных интеллектов» с практической сессией и воркшопом. Ее участники смогут увидеть, как искусственный интеллект влияет на строительную отрасль, и самостоятельно разработать план внедрения ИИ в государственных учреждениях, работающих в сфере строительства. Представители госструктур, сотрудники региональных ведомств и Минцифры, самостоятельно разработают дорожные карты внедрения нейросетей в таких госучреждениях.

В Присутственных местах Казанского Кремля в рамках форума пройдет цикл мероприятий, посвященных сохранению архитектурного и культурного наследия. Его темами станут «Практика сохранения историко-архитектурной среды: вызовы для малых поселений, сельских территорий и новых субъектов РФ», «Цифровизация наследия: подземные коммуникации, археологические исследования, консервация», «Общественные пространства и культурное наследие в них». Модераторами и спикерами выступят эксперты, авторы научных работ, урбанисты и архитекторы-практики. Одну из сессий проведет помощник Раиса РТ, член совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олеся Балтусова.

Трансляция мероприятий «РЕБУС 2025» будет вестись в режиме онлайн на официальном сайте на русском и английском языках. Актуальные новости с полей форума будут оперативно публиковаться в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».