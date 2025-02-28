Казань примет международную конференцию по истории и археологии Степной Евразии

С 14 по 16 апреля в Академии наук РТ пройдет Международная научная конференция «Россия и Китай: актуальные проблемы изучения истории и археологии Степной Евразии». Об этом сообщает пресс-служба АН РТ. Конференция станет платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и поиска новых подходов к изучению региона.

«Изучение истории и археологии Степной Евразии – это не только важный вклад в науку, но и ключ к пониманию взаимосвязей между народами, которые на протяжении веков формировали уникальное культурное наследие этого региона», – отметил президент АН РТ Рифкат Минниханов.

Проведение конференции стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между Академией наук РТ, Институтом археологии пограничных территорий Китая Китайского Университета Минцзу, а также Институтом истории и туристической культуры Университета Внутренней Монголии.

На пленарном заседании затронут темы истории Дальнего Востока, взаимовлияния китайской и западной культур, Волжско-Каспийского маршрута в Средневековье и другие вопросы. Программа конференции включает тематические сессии и круглые столы с участием ученых из России и Китая.