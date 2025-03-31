Казань примет марафон «Знание.Первые» в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба марафона «Знание.Первые»

С 28 по 30 апреля в России пройдет федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Мероприятие объединит молодежь, ведущих деятелей культуры, науки, искусства и спорта, а также первых лиц государства.

Марафон охватит 11 площадок по всей стране, включая новые регионы. Центральной точкой события станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве, а старт будет дан на Дальнем Востоке – в Сахалинском государственном университете. В первый день марафона молодежные встречи состоятся также в Омске, Перми, Салехарде, Казани, Рязани, Донецке, Владикавказе, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Всего к мероприятию присоединятся более 25 тысяч участников. В Татарстане мероприятие проходит при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Правительства РТ.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что предстоящий марафон станет особенным не только благодаря беспрецедентному масштабу, но и потому, что он приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, организаторы стремятся создать событие, которое позволит каждому участнику – как тем, кто будет находиться на площадках, так и зрителям онлайн-трансляций – прочувствовать связь времен и осознать, что сила России заключена в ее истории, в героях прошлого и людях, ведущих страну вперед.

«Традиционно с лекциями выступят выдающиеся люди нашей страны, мы также ожидаем гостей из-за рубежа. Кроме того, подготовлены новые форматы, которые точно не оставят никого равнодушными. Я уверен, что этот марафон станет событием, которое объединит людей, напомнит о подвигах прошлого и вдохновит на новые свершения», – отметил Древаль.

Фото: пресс-служба марафона «Знание.Первые»

В преддверии марафона пройдут специальные мероприятия, в которых смогут принять участие молодые люди из всех 89 регионов страны. Одним из таких проектов станет серия анимационных комиксов «Эхо Победы». Они расскажут о городах-героях, ключевых местах сражений Великой Отечественной войны и мемориалах, символизирующих память, мир и единство. Первые две серии будут посвящены триптиху советских монументальных памятников «Меч Победы» и мемориалу «Героям-панфиловцам», посвященному 28 солдатам, защищавшим подступы к Москве.

Кроме того, в электронной энциклопедии Российского общества «Знание» – Знание.Вики – появятся новые материалы о героях Великой Отечественной войны. К 9 мая авторы-волонтеры создадут не менее 1500 статей, посвященных Героям Советского Союза, ключевым событиям войны, а также современным героям.

Участники также смогут принять участие в «Экскурсиях со Знанием» по историческим местам России, а в рамках проекта Знание.Игра состоятся тематические игры, раскрывающие события СВО и 80-летие Победы.

Также марта по 9 мая пройдет Всероссийская патриотическая акция, во время которой лекторы по всей стране расскажут молодежи о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны. Также в рамках марафона пройдут эксклюзивные кинопоказы, приуроченные к памятным датам России.

Федеральные просветительские марафоны «Знание.Первые» уже зарекомендовали себя как масштабные образовательные площадки для общения молодежи с первыми лицами страны. В предыдущих мероприятиях приняли участие свыше 100 тысяч человек, а перед слушателями выступили более 1300 спикеров, среди которых лидеры бизнеса, ученые, государственные деятели, спортсмены и популяризаторы науки.

В этом году марафон продолжит эту традицию, став не только образовательной платформой, но и событием, объединяющим молодежь вокруг ценностей памяти, истории и патриотизма.