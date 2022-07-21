Казань примет Кубок наций по хоккею на траве

С 21 по 26 июля в Казани состоится Кубок наций по хоккею на траве. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

Организаторами международных соревнований являются Министерство спорта России и Федерация хоккея на траве России.

В Кубке наций среди мужчин и женщин примут участие по 4 команды – национальная и молодежная сборные России, а также национальная и молодежная сборные Республики Беларусь.

Открытие Кубка наций намечено на 21 июля в 13.45. Первые игры в борьбе за главный трофей стартуют в 10.00. Решающие поединки состоятся 25 июля. Все встречи турнира пройдут на стадионе Центра хоккея на траве.

Расписание матчей турнира:

21.07 / 12.00 Сборная Беларуси – Молодежная сборная России;

21.07 / 16.00 Сборная России – Молодежная сборная Беларуси;

22.07 / 12.00 Сборная Беларуси – Молодежная сборная Беларуси;

22.07 / 16.00 Cборная России – Молодежная сборная России;

24.07 / 12.00 Молодежная сборная Беларуси – Молодежная сборная России;

24.07 / 16.00 Сборная России – Сборная Беларуси;

25.07 / 12.00 Матч за бронзу (3-4 места);

25.07 / 16.00 Финал (1-2 места).



Стоит отметить, что главную мужскую национальную команду возглавляет заслуженный тренер России Араик Маргарян – главный тренер «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Также в составе главной сборной России сыграют 7 динамовцев Казани: вратари Марат Гафаров и Иван Ожерельев, защитник Семен Матковский, полузащитник Николай Янкун, нападающие Павел Голубев, Ильфат Замалутдинов и Алексей Соболевский.