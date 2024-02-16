Казань примет конференцию, посвященную 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули

Фото: пресс-служба Генконсульства Туркменистана в Казани

В этом году в столице Татарстана состоится совместная туркмено-татарстанская научная конференция, посвященная 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства Туркменистана в Казани.

Предварительная договоренность о проведении мероприятия была достигнута в ходе встречи Генерального консула Туркменистана в Казани Гуйча Гараева с вице-президентом Академии наук РТ Айнуром Тимерхановым.

В области гуманитарных наук одним из приоритетных направлений сотрудничества собеседники сочли изучение истории и культуры тюркских народов, тюркских языков и литературы, философии, туркмено-татарских контактов и смежных вопросов.

В связи с этим дипломат и предложил рассмотреть возможность организации в Казани конференции, посвященной 300-летию Махтумкули. По его мнению, участие в ней могли бы принять ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, исследователи из Академии наук Туркменистана, Туркменского государственного университета (который носит имя поэта), Академии наук РТ и Казанского федерального университета, специалисты Министерства культуры Татарстана.

Стороны согласились заняться подготовкой к этой научной конференции, определить дату ее проведения, подготовить повестку дня и так далее.

Кроме того, во время разговора особое внимание оказалось уделено реализации подписанного 16 марта 2023 года в Ашхабаде Меморандума о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Туркменистана и Академией наук РТ.

Махтумкули (1724–1807) — туркменский поэт, философ, классик туркменской литературы. В зрелом возрасте избрал себе псевдоним Фраги («Разлученный»). В значительной мере изменил туркменский поэтический язык, сблизив его с народной речью, и отказался от традиционной для туркменской литературы арабо-персидской метрики, заменив ее силлабической системой.