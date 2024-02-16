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Казань примет конференцию, посвященную 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули
В этом году в столице Татарстана состоится совместная туркмено-татарстанская научная конференция, посвященная 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства Туркменистана в Казани.
Предварительная договоренность о проведении мероприятия была достигнута в ходе встречи Генерального консула Туркменистана в Казани Гуйча Гараева с вице-президентом Академии наук РТ Айнуром Тимерхановым.
В области гуманитарных наук одним из приоритетных направлений сотрудничества собеседники сочли изучение истории и культуры тюркских народов, тюркских языков и литературы, философии, туркмено-татарских контактов и смежных вопросов.
В связи с этим дипломат и предложил рассмотреть возможность организации в Казани конференции, посвященной 300-летию Махтумкули. По его мнению, участие в ней могли бы принять ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, исследователи из Академии наук Туркменистана, Туркменского государственного университета (который носит имя поэта), Академии наук РТ и Казанского федерального университета, специалисты Министерства культуры Татарстана.
Стороны согласились заняться подготовкой к этой научной конференции, определить дату ее проведения, подготовить повестку дня и так далее.
Кроме того, во время разговора особое внимание оказалось уделено реализации подписанного 16 марта 2023 года в Ашхабаде Меморандума о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Туркменистана и Академией наук РТ.
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