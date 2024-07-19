Казань примет III Всероссийские трансплант-игры

Центр гребных видов спорта, одно из мест проведения турнира

Фото: tatarstan.ru

В столице Татарстана с 16 по 18 августа этого года пройдут III т Российские спортивные игры для людей с трансплантированными органами и на диализе. Казань впервые примет этот турнир.

Всероссийские трансплант-игры — состязания по десяти видам спорта, призванные помочь людям с трансплантированными органами и на диализе продемонстрировать свои физические возможности. Для участия в них не нужно быть профессиональным спортсменом.

Для реципиентов органов и пациентов на диализе будут доступны командные соревнования по баскетболу, волейболу и футболу и индивидуальные — по бегу, боулингу, бадминтону, дартсу, настольному теннису, плаванию, скандинавской ходьбе и шахматам.

Кроме того, доноры органов смогут принять участие в состязаниях по бегу, боулингу и плаванию, отмечает НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России.

В индивидуальных видах спорта учет результатов и награждение будет проходить с учетом возрастных групп (от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, старше 70 лет) отдельно у мужчин и женщин, уточняет «Нефро-лига».

Помимо «Нефро-лиги» и НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. в организации соревнований принимают участие Минспорта РТ и Минздрав РТ при поддержке Фонда президентских грантов.

Кроме грантовых средств, на проведение турнира из республиканского бюджета направят 1 млн 559,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.