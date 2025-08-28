Казань примет III Этно-Fashion фестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

Фото: milliard.tatar

В столице Татарстана с 4 по 7 сентября пройдет III Этно-Fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код». Свои изделия представят этнодизайнеры из разных регионов России и Евразии, состоится модный показ и встречи с дизайнерами, сообщает издание «Миллиард.Татар».

Фестиваль станет главной площадкой для диалога традиций и инноваций, собрав на одной площадке ведущих этнодизайнеров из России и зарубежья, мастеров народных художественных промыслов и современных медиахудожников, отмечают организаторы события.

Центральным моментом мероприятия станет грандиозный показ этнической моды 6 сентября, который объединит более 30 дизайнеров. Это будет настоящее мультимедийное шоу, где традиционные орнаменты, кутюрные техники и национальные мотивы в одежде оживут благодаря современным визуальным эффектам и цифровому искусству. Публику ждет синтез наследия предков с технологиями будущего. Показ пройдет в новом здании театра Камала, в Универсальном зале.

На подиуме окажутся представлены коллекции дизайнеров из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Москвы, Самары, Липецка, Красноярска, Кирова, Екатеринбурга, а также из стран Большого Евразийского пространства – Кыргызстана, Турции, Малайзии, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Во все дни фестиваля можно будет посетить масштабную ярмарку, где представят уникальные изделия мастеров со всей России. Для жителей и гостей Казани это будет редкая возможность приобрести авторские украшения, аксессуары, предметы интерьера и одежду, созданные вручную с душой и уважением к традициям. Ярмарка пройдет на площади старого здания театра Камала.

В частности, там представят керамику «Туриной горы» (Алтайский край), экспонирующуюся в галереях Москвы и Европы, сумки бренда «Анна Грин» (Крым), отмеченные золотой медалью Пьера Кардена, елецкое кружево на коклюшках от «Кружель» (Липецкая область), авторскую одежду с уникальной вышивкой от Дома вышивки династии Вороновых (Москва). изделия с чувашской вышивкой от фабрики «Паха тĕрĕ» – единственного предприятия, поднявшего это искусство на промышленный уровень.

Презентуют на ярмарке и знаменитую вятскую матрешку, инкрустированную соломкой (Кировская область), строчевышитые изделия старейшего предприятия Ивановской области «Холуйская строчка», авторскую одежду в народном стиле от «ТААРУГА» (Екатеринбург), стилизованные кокошники от бренда E.Vsevolodova (Башкортостан), изделия ручного ремизного ткачества от «Тканых узоров» (Нижегородская область) и многое другое.

На воскресенье, 7 сентября, намечена открытая встреча с создателями коллекций, где они поделятся своим видением современной этнической моды, расскажут о творческих поисках, источниках вдохновения и профессиональных лайфхаках. Фидбэк-сессия пройдет в новом здании театра Камала, в Камерном зале.

Фестиваль «Стиль жизни – Культурный код» – это платформа для сохранения и переосмысления культурного наследия через призму современного искусства и дизайна. Цели мероприятия – поддержка талантливых дизайнеров и мастеров, популяризация этнической эстетики среди широкой аудитории и укрепление международных культурных связей. Событие пройдет в Казани при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства РТ.

Каждый день с 4 по 7 сентября с 10 до 20 часов на площади старого здания театра Камала будет работать ярмарка мастеров «Культурный код регионов».

В субботу, 6 сентября, в 19 часов в новом здании театра Камала (Универсальный зал) начнется Fashion-показ «Стиль жизни – культурный код».

В воскресенье, 7 сентября, с 11 до 15 часов в новом здании театра Камала (Камерный зал) будет проходить фидбэк-сессия.