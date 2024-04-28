Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань примет II Форум министров образования
9-12 июня в Казани состоится II Форум министров образования «Формируя будущее». Об этом на выставке-форуме «Россия» послам разных стран рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.
Подробностями организации события на площадке поделилась вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
«Сфера образования — это та область, где нам необходимо тесно взаимодействовать, — подчеркнул министр. — Устойчивость нашего будущего мира зависит во многом от того, как будут образованы и воспитаны наши дети, насколько они будут понимать значение многополярного мира, будут с уважением относиться к гражданам других стран, выстраивать кооперацию, дружить».
Первый форум прошел в 2023 году. Тогда событие собрало в столице Татарстана министров из 40 стран.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»