Казань примет «Игры дружбы» по водным видам спорта

С 21 июля по 2 августа Казань примет I этап комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры дружбы». В соревнованиях, которые пройдут в казанском Дворце водных видов спорта, ожидается участие более 1100 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба по водным видам спорта «Синтез».

Первый этап «Игр дружбы», получивший название «МИР», станет первым международным стартом этого лета в Казани. Эти соревнования должны заменить отобранный у нас чемпионат мира по водным видам спорта. На две недели в столице Татарстана соберутся сильнейшие российские и иностранные пловцы, синхронисты и прыгуны.

Международные соревнования пройдут 21-25 июля и соберут 900 участников (мужчины, женщины, юниоры и юниорки). Также в рамках соревнований пройдет Кубок России по плаванию. С 26 по 29 июля на площадке ДВВС пройдут международные соревнования по прыжкам в воду, участие в них примут 100 спортсменов (мужчины, женщины, юниоры и юниорки). Международные соревнования по синхронному плаванию в рамках I этапа «Игр Дружбы» пройдут 30 июля-2 августа. Участие примут 150 участников (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, девушки и юноши). Трансляция соревнований будет осуществляться телеканалом МАТЧ ТВ.

До конца 2022 года в Казани запланировано проведение еще двух этапов «Игр дружбы»: II этап «СПОРТ» пройдет с 9 по 26 ноября, III этап «ЛЕГЕНДЫ» – с 15 по 26 декабря. В рамках этапа «СПОРТ» запланированы Кубок Президента РТ по прыжкам в воду и Международные соревнования по плаванию. III этап соревнований станет зрелищным и соберет в Казани «легенд» водных видов спорта. В декабре 2022 года пройдут Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.