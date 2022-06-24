Казань примет группу Кубка России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола обнародовала формат проведения мужского Кубка России 2022 года. Одна из четырех групп будет играть в Казани, сообщает пресс-служба ВФВ.

Всего за трофей будут бороться 16 команд Суперлиги. На предварительном этапе они поделены на четыре группы. Белгород (первый круг) и Казань (второй круг) примут третью группу. Это «Зенит-Казань», «Белогорье» (Белгород), «Газпром-Югра» (Сургут) и «Нефтяник» (Оренбург). Первый круг пройдет с 1 по 4 сентября, второй — с 15 по 19 сентября. По три лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинальный этап (3–6 ноября).

Затем 12 команд будут разбиты на три группы. Победители выйдут в «Финал четырех» (23–25 декабря), хозяин которого автоматически квалифицируется в полуфинал. Если не будет желающих провести «Финал четырёх», то он пройдет на нейтральной площадке, а на полуфинальном этапе 12 команд разделят на четыре группы.

Действующим обладателем Кубка России является казанский «Зенит». Это единственный трофей казанской команды по итогам прошлого сезона.