Казань примет глобальный форум и выставку по металлообработке «ТЕМП»

С 4 по 6 декабря в международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдут глобальный форум и выставка по металлообработке «ТЕМП». Об этом сообщают организаторы обоих мероприятий.

Форум будет включать панельные сессии, круглые столы, дискуссии, экспертные доклады. Их темами станут проблемы реализации промышленных инвестиционных проектов в новых условиях; модернизация и аудит производственных процессов.

Участники события рассмотрят актуальные кадровые вопросы и методики популяризации инженерных профессий, познакомятся с новыми практиками по удержанию молодых специалистов. Другими темами форума станут контроль качества изделий, повышение конкурентоспособности, достижение технологического суверенитета и импортозамещения, роботизация.

В рамках форума заработает выставочная экспозиция (прежде выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань»). На этот раз она соберет более 100 компаний российского машиностроительного комплекса.

На выставке можно будет увидеть экспонированные станки в действии. Всего будет представлено более 50 станков и сварочного оборудования — почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Организатором форума выступает союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» при поддержке Агентства инвестиционного развития РТ и Правительства РТ.