Казань примет форум Общественной палаты РФ «Сообщество»

В Казани 24 и 25 августа пройдет традиционный форум Общественной палаты РФ «Сообщество». Мероприятие предназначено для гражданских активистов, представителей некоммерческих организаций и просто неравнодушных людей. Тема третьего в этом году форума Общественной палаты сформулирована следующим образом: «Россия: многообразие культур, единство граждан».

«Во времена масштабных перемен как никогда актуальны вопросы международного консенсуса, дружбы и сотрудничества. Именно поэтому площадкой для проведения гражданского форума стала Казань — город, который объединяет в себе множество культур и традиций. Татарстан — одна из самых многонациональных республик России: свыше 115 национальностей живут в мире и согласии друг с другом на протяжении столетий», — прокомментировала предстоящее событие секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

По ее мнению, сейчас форум «Сообщество» выходит на международный уровень. Одной из ключевых тем мероприятия станет роль третьего сектора в современной архитектуре международных отношений и работа Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ) под председательством Общественной палаты России.

Программа форума включает секционные дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания. Среди заявившихся участников — члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители НКО, сотрудники органов исполнительной власти и приглашенные эксперты.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. В текущем году мероприятия форума уже состоялись в Новосибирске и Липецке, после Казани мероприятие примет Петрозаводск. Итоговый форум «Сообщество» будет организован в Москве в начале ноября.

К участию в форуме приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня, а также все неравнодушные граждане. Регистрация участников организовано по ссылке.

Для аккредитации СМИ необходимо отправить заявку на адрес электронной почты пресс-службы Общественной палаты РФ: press@oprf-media.ru. Форум «Сообщество» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/forum.oprf.