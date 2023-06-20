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Новости Татарстана и Казани
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Казань примет фестиваль собак-проводников «Шаг за шагом — два сердца рядом»
В Казани состоится межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль «Шаг за шагом — два сердца рядом». В городе соберутся владельцы собак-проводников из девяти регионов России, сообщает Минкульт Татарстана.
Событие пройдет 22–23 июля во дворе Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль». 23 июня в 11.00 пройдет церемония открытия, гостей которой ожидают концертная программа с участием собак-проводников, тематические станции и другие мероприятия.
Главная цель события — популяризация собак-проводников среди населения и людей с инвалидностью по зрению.
Участниками события станут 25 владельцев-собак проводников. Они приедут в Казань из разных уголков Татарстана, Башкирии, Коми, Пермского края, Курской, Оренбургской и Орловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга. Кроме того, на площадке соберутся эксперты из трех центров подготовки собак-проводников и представители волонтерских объединений вузов и средне-специальных образовательных учреждений Казани.
Вход на мероприятие свободный, добавили в министерстве.
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