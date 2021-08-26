Казань примет мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR»

28 и 29 августа в столице Татарстана состоится всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR». Это ключевое событие программы развития региональной сети арт-резиденций в Татарстане, который подведет итоги за 2021 год. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

«Программа фестиваля будет состоять из семи блоков и включит музыкальную и дискуссионную площадки, образовательную программу, питчинг проектов для арт-резидентов, маркет и мастер-классы, выставки и инсталляции», — отметил спикер.

В рамках фестиваля пройдет презентация арт-резидентов и продюсерского центра, сформируются основные векторы развития креативных индустрий в молодежной среде Татарстана и механизмы взаимодействия региональных арт-резиденций. Основной площадкой проведения мероприятий станет Национальная библиотека. Все события будут проходить бесплатно.

Кроме того, с 28 по 30 августа в Национальной библиотеке пройдет республиканский «Этностартап-форум» — площадка по выявлению и продвижению молодых предпринимателей и их инициатив, направленных на сохранение культуры народов России через производство продукции с национальным компонентом. Пять проектов-победителей получат поддержку на развитие своего бизнеса.