Механизаторы съедутся в Казань на десятый Открытый чемпионат России по пахоте

Десятый Открытый чемпионат России по пахоте пройдет с 6 по 9 июля на территории МВЦ «Казань Экспо». Механизаторы поборются за звание лучшего в соревнованиях по мастерству управления трактором «Трактор-шоу», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В настоящее время идет прием заявок на участие от команд из регионов России и дружественных стран. Демонстрировать мастерство механизаторы будут тракторах „Беларус-952.3“ и Zoomlion RN904 Pro», — отметили в министерстве.

Мероприятие направлено на повышение престижа сельскохозяйственного труда, обмен опытом, внедрение современных инновационных технологий в сельхозпроизводство. Чемпионат также способствует продвижению продукции отечественных сельхозпроизводителей и машиностроителей, повышению уровня профмастерства механизаторов.

Во время мероприятия будет организована демонстрация новейших разработок отечественных машиностроителей, гости смогут принять участие в тест-драйве сельхозтехники.

Девятый Открытый чемпионат России по пахоте прошел в прошлом году в Ленинградской области. Мероприятие стало лауреатом премии Russian Event Award в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма». Юбилейный чемпионат вошел в сборник туристических событий «Россия событийная — 2023».